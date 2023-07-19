В Новосибирске вор-рецидивист «Щербак» попался на краже свиной шеи

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Инцидент произошел 18 июля в одном из супермаркетов Железнодорожного района. Мужчина хотел вынести кусок свинины стоимостью 2,5 тысячи рублей.
«Он пронес мимо кассы семь упаковок свиной шейки для шашлыка и был пойман охранной. Только жарить мясо мужчина не собирался, планировал обменять на наркотики», — уточнили представители «Гвардии».
«Щербак» занимается кражами уже несколько десятков лет, столько же употребляет наркотики. Ему грозит новый срок за попытку кражи мяса.
Напомним, в Новосибирске в июле умер известный вор в законе Антип.