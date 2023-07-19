В Новосибирске вор-рецидивист «Щербак» попался на краже свиной шеи

Вор по кличке «Щебрак» в Новосибирске пытался украсть из магазина свиную шейку. Об этом рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 18 июля в одном из супермаркетов Железнодорожного района. Мужчина хотел вынести кусок свинины стоимостью 2,5 тысячи рублей. «Он пронес мимо кассы семь упаковок свиной шейки для шашлыка и был пойман охранной. Только жарить мясо мужчина не собирался, планировал обменять на наркотики», — уточнили представители «Гвардии». «Щербак» занимается кражами уже несколько десятков лет, столько же употребляет наркотики. Ему грозит новый срок за попытку кражи мяса. Напомним, в Новосибирске в июле умер известный вор в законе Антип. Читайте также: Загадочные смерти новосибирских воров в законе — как они погибали и почему умер Антип Стали известны странные обстоятельства смерти вора в законе Антипа из Новосибирска