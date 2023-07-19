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В Новосибирске вор-рецидивист «Щербак» попался на краже свиной шеи

19 июля 2023, 07:24
Фото: АБ "Гвардия"
Вор по кличке «Щебрак» в Новосибирске пытался украсть из магазина свиную шейку. Об этом рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 18 июля в одном из супермаркетов Железнодорожного района. Мужчина хотел вынести кусок свинины стоимостью 2,5 тысячи рублей.

«Он пронес мимо кассы семь упаковок свиной шейки для шашлыка и был пойман охранной. Только жарить мясо мужчина не собирался, планировал обменять на наркотики», — уточнили представители «Гвардии».

«Щербак» занимается кражами уже несколько десятков лет, столько же употребляет наркотики. Ему грозит новый срок за попытку кражи мяса.

Напомним, в Новосибирске в июле умер известный вор в законе Антип.

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#Алина Шефер#Воры в законе#Кража#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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