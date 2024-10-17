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Происшествие

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2024
Полицейские авто устроили «паровозик» на трассе под Новосибирском
17 октября, 09:59
4-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Новосибирске
В пятницу, 11 октября, в Первомайском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4-летнего мальчика, сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
11 октября, 11:01
Упавший со строящегося четвертого моста предмет разбил машину новосибирцу
Житель Новосибирска утверждает, что неизвестный предмет, упавший на его иномарку во время движения под строящимся мостом через Обь, разбил заднее стекло автомобиля.
8 августа, 11:18
Мужчина разбился во время мытья окон в Новосибирске
В Новосибирске мойщик окон сорвался с большой высоты и разбился, сообщают соцсети.
4 июля, 08:04
50 тысяч рублей получит покусанный ничьей собакой 12-летний новосибирец
С городского департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска потребовали 50 тысяч рублей в пользу покусанного безнадзорной собакой ребенка, следует из сообщения прокуратуры.
1 июля, 12:24
«Взбесившийся трамвай»: возможно ли повторение кемеровской трагедии в Новосибирске
6 июня, 12:39
Появилось видео лобового ДТП грузовиков с легковушкой в Новосибирской области
Молодая женщина за рулем Toyota Cresta получила травмы после столкновения с двумя грузовиками на Чуйском тракте в Новосибирской области, сообщают соцсети.
27 мая, 04:47
Скорая помощь чуть не перевернулась после ДТП в Новосибирске
В Октябрьском районе Новосибирска автомобиль скорой помощи с включенной сиреной чуть не перевернулся после аварии, сообщают соцсети.
25 мая, 11:02
Молния попала в самолет перед посадкой в Новосибирске
Перед посадкой в новосибирском аэропорту Толмачево в самолет авиакомпании Red Wings угодила молния, сообщают соцсети.
24 мая, 13:20
Хвостатой жительнице Новосибирска не дали встретить пассажиров иркутского самолета
В новосибирском аэропорту Толмачево собака выскочила на посадочную полосу, куда должен был сесть очередной самолет, сообщают соцсети.
24 мая, 08:38
Водитель Honda Accord снес забор между полосами у Березовой рощи в Новосибирске
В Новосибирске мужчина на иномарке смял несколько секций металлического замора и присел отдохнуть рядом, сообщается в соцсетях.
22 мая, 11:14
Бобр спровоцировал пробку на дамбе ГЭС в Новосибирске
Новосибирец помог дикому бобру перебраться через проезжую часть в окрестностях ГЭС, видео распространилось в соцсетях.
3 мая, 04:53
Пассажир погиб в ДТП под Новосибирском: машина выехала на встречку
В результате аварии на автодороге Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе погиб один человек. Подробности сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
2 марта, 12:12
Знакомые рассказали о мигрантке, закопавшей мертвую дочку в огороде в Новосибирске
21 января, 14:01
Установлена личность погибшего во время пожара в новосибирской гимназии №10
Сотрудник школы частного сыска и охраны погиб в результате пожара в Новосибирске.
18 января, 09:07
Самолет Горно-Алтайск — Салехард совершил аварийную посадку в Новосибирске
Самолет CRG200 «Ямальских авиалиний» совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске.
15 января, 01:15
2023
В Новосибирской области многодетный отец утонул в семечках
19 октября 2023, 20:31
Скандальная пассажирка заблокировала маршрутку и заставила водителя ехать в полицию
Маршрутка с пассажирами приехала к отделению полиции в Новосибирске по подозрению в краже, однако оказалось, что у девушки просто потерялся кошелек, и она отказалась от всех заявлений.
18 октября 2023, 02:46
Медведя разорвало на трассе между Новосибирском и Кемерово
На трассе между Новосибирском и Кузбассом обнаружено тело медведя, разорванное пополам, причиной его гибели, вероятно, стала автомобильная авария.
6 октября 2023, 07:03
Гость зарезал жениха в день свадьбы в Новосибирской области
4 октября 2023, 02:34

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