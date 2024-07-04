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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Мужчина разбился во время мытья окон в Новосибирске

Мужчина разбился во время мытья окон в Новосибирске

4 июля 2024, 08:04
Фото: соцсети
В Новосибирске мойщик окон сорвался с большой высоты и разбился, сообщают соцсети.

В Новосибирске в четверг, 4 июля, мужчина сорвался с большой высоты во время мойки окон. Несчастный случай произошел днем в микрорайоне «Золотая нива», новосибирец упал с дома № 29/5 на улице Кошурникова. По этому адресу находится 18-этажный жилой дом.

Очевидцы рассказали, что после падения пострадавший очень сильно кричал, но затем крики прекратились. Новосибирцы предположили, что мойщик окон скончался.

В пресс-службе регионального управления полиции сообщили, что на место происшествия выехали сотрудники МВД. Идет проверка, обстоятельства инцидента уточняются.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Смерть#Происшествие#Мойщик окон#Падение с высоты
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