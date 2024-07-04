Мужчина разбился во время мытья окон в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В Новосибирске в четверг, 4 июля, мужчина сорвался с большой высоты во время мойки окон. Несчастный случай произошел днем в микрорайоне «Золотая нива», новосибирец упал с дома № 29/5 на улице Кошурникова. По этому адресу находится 18-этажный жилой дом.
Очевидцы рассказали, что после падения пострадавший очень сильно кричал, но затем крики прекратились. Новосибирцы предположили, что мойщик окон скончался.
В пресс-службе регионального управления полиции сообщили, что на место происшествия выехали сотрудники МВД. Идет проверка, обстоятельства инцидента уточняются.