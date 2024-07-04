Мужчина разбился во время мытья окон в Новосибирске

В Новосибирске в четверг, 4 июля, мужчина сорвался с большой высоты во время мойки окон. Несчастный случай произошел днем в микрорайоне «Золотая нива», новосибирец упал с дома № 29/5 на улице Кошурникова. По этому адресу находится 18-этажный жилой дом.