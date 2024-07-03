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Фонтаны 7 июля могут отключить по всему Новосибирску

Фонтаны 7 июля могут отключить по всему Новосибирску

3 июля 2024, 07:57
Фото: Юрий Фомиченко/atas.info
В Новосибирске 7 июля могут отключить городские фонтаны из-за празднования дня Ивана Купалы, об этом Atas.Info сообщил глава предприятия Горфонтан Валерий Науменко.

В Новосибирске в день Ивана Купалы, 7 июля, могут отключить городские фонтаны. Об этом Atas.Info рассказал находящийся в отпуске с последующим увольнением глава городского предприятия Горфонтан Валерий Науменко.

«Я никаких распоряжений не давал, но думаю, что новая администрация Новосибирска фонтаны выключит. Хотя заметно, что с появлением у людей дорогих гаджетов желание обливаться в этот день водой сошло на нет. Сейчас дядя, у которого залили телефон за 200 тысяч, может оторвать уши мальчику, который это сделал, а зачем нам мальчик без ушей?» — заявил пока еще занимающий свой пост чиновник.

Науменко заметил, что самые напряженные дни для сотрудников фонтанного хозяйства — как раз Иван Купала и день ВДВ, празднуемый второго августа.

«В день ВДВ никакие слова не действуют: тут один путь — выключать фонтаны. На самом деле, это очень травмоопасное и сложное сооружение, но люди, которые в них лезут, всего риска не осознают», — констатировал Валерий Науменко.
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#Юрий Фомиченко#Общество#Иван Купала#Фонтаны#Горфонтан#Травмоопасность
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