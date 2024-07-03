Фонтаны 7 июля могут отключить по всему Новосибирску

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В Новосибирске в день Ивана Купалы, 7 июля, могут отключить городские фонтаны. Об этом Atas.Info рассказал находящийся в отпуске с последующим увольнением глава городского предприятия Горфонтан Валерий Науменко.
«Я никаких распоряжений не давал, но думаю, что новая администрация Новосибирска фонтаны выключит. Хотя заметно, что с появлением у людей дорогих гаджетов желание обливаться в этот день водой сошло на нет. Сейчас дядя, у которого залили телефон за 200 тысяч, может оторвать уши мальчику, который это сделал, а зачем нам мальчик без ушей?» — заявил пока еще занимающий свой пост чиновник.
Науменко заметил, что самые напряженные дни для сотрудников фонтанного хозяйства — как раз Иван Купала и день ВДВ, празднуемый второго августа.
«В день ВДВ никакие слова не действуют: тут один путь — выключать фонтаны. На самом деле, это очень травмоопасное и сложное сооружение, но люди, которые в них лезут, всего риска не осознают», — констатировал Валерий Науменко.