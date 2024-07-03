Травмоопасность

Фонтаны 7 июля могут отключить по всему Новосибирску

В Новосибирске 7 июля могут отключить городские фонтаны из-за празднования дня Ивана Купалы, об этом Atas.Info сообщил глава предприятия Горфонтан Валерий Науменко.