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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Медведь погиб

Медведя разорвало на трассе между Новосибирском и Кемерово

6 октября 2023, 07:03
Фото: 1MI
Медведь погиб

На трассе между Новосибирском и Кемерово в ДТП погиб медведь

На трассе между Новосибирском и Кузбассом обнаружено тело медведя, разорванное пополам, причиной его гибели, вероятно, стала автомобильная авария.

На дороге между Новосибирском и Кузбассом было обнаружено тело медведя, разделенное пополам. Пользователи группы «Инцидент Кузбасс» опубликовали шокирующее видео с места происшествия.

Автор видео предположил, что медведя сбил автомобиль. Одна часть его тела оказалась на обочине, а другая — в кювете.

Где именно произошло ДТП, предстоит установить специалистам. Пока неизвестно, из какой области был этот медведь.

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#Новосибирск#ДТП#Происшествие#Трасса#Эмилия Губарева#Медведь
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