Медведя разорвало на трассе между Новосибирском и Кемерово

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
На дороге между Новосибирском и Кузбассом было обнаружено тело медведя, разделенное пополам. Пользователи группы «Инцидент Кузбасс» опубликовали шокирующее видео с места происшествия.
Автор видео предположил, что медведя сбил автомобиль. Одна часть его тела оказалась на обочине, а другая — в кювете.
Где именно произошло ДТП, предстоит установить специалистам. Пока неизвестно, из какой области был этот медведь.