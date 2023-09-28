Медведя заметили в районе Чумаковского сельсовета Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Жители Чумаковского сельсовета в Новосибирской области заметили медведя. Министр природы региона Евгений Шестернин поделился этой информацией в своем телеграмм-канале.
На место происшествия приехали специалисты областного министерства природных ресурсов и экологии после сообщения местных жителей. В ночное время они осмотрели округу, используя фонарные тростники. Выяснилось, что медведь ушел вглубь леса, готовясь к зиме.
Ранее было сообщено, что на перегоне Барабинск-Труновка электропоезд столкнулся с медведем. Убрать тело животного с рельсов не получилось сразу. В это время из леса вышел второй медведь и начал питаться тушей сбитого медведя. Затем он вернулся в лес.
В середине сентября медведя заметили в Караканском бору. Местная жительница рассказала, что зверь встал на задние лапы, посмотрел на людей и вскоре ушел.