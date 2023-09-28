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Медведь напугал местных жителей

Медведя заметили в районе Чумаковского сельсовета Новосибирской области

28 сентября 2023, 04:08
Фото: 1MI
Медведь напугал местных жителей
В Новосибирской области в районе Чумаковского сельсовета был замечен медведь: на его поиск выехали специалисты.

Жители Чумаковского сельсовета в Новосибирской области заметили медведя. Министр природы региона Евгений Шестернин поделился этой информацией в своем телеграмм-канале.

На место происшествия приехали специалисты областного министерства природных ресурсов и экологии после сообщения местных жителей. В ночное время они осмотрели округу, используя фонарные тростники. Выяснилось, что медведь ушел вглубь леса, готовясь к зиме.

Ранее было сообщено, что на перегоне Барабинск-Труновка электропоезд столкнулся с медведем. Убрать тело животного с рельсов не получилось сразу. В это время из леса вышел второй медведь и начал питаться тушей сбитого медведя. Затем он вернулся в лес.

В середине сентября медведя заметили в Караканском бору. Местная жительница рассказала, что зверь встал на задние лапы, посмотрел на людей и вскоре ушел.

Медведя сбил поезд под Новосибирском: из леса вышел второй и набросился на тушу
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