Медведя заметили в районе Чумаковского сельсовета Новосибирской области

Ранее было сообщено, что на перегоне Барабинск-Труновка электропоезд столкнулся с медведем. Убрать тело животного с рельсов не получилось сразу. В это время из леса вышел второй медведь и начал питаться тушей сбитого медведя. Затем он вернулся в лес.