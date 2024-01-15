Самолет Горно-Алтайск — Салехард совершил аварийную посадку в Новосибирске

14 января в аэропорту Толмачево в Новосибирске прошла аварийная посадка самолета CRG200 компании «Ямальские авиалинии», который следовал по маршруту из Горно-Алтайска в Салехард. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.