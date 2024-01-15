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Все прошло благополучно

Самолет Горно-Алтайск — Салехард совершил аварийную посадку в Новосибирске

15 января 2024, 01:15
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области
Все прошло благополучно
Самолет CRG200 «Ямальских авиалиний» совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске.

14 января в аэропорту Толмачево в Новосибирске прошла аварийная посадка самолета CRG200 компании «Ямальские авиалинии», который следовал по маршруту из Горно-Алтайска в Салехард. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Причина этого инцидента заключается в технической неисправности. Однако благодаря успешной посадке, которая состоялась около полуночи, никто не пострадал.

Всего было задействовано 33 человека, 9 единиц техники, из них от МЧС 11 человек, 3 единицы техники, о чем сообщили в управлении МЧС.

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#Транспорт#Новосибирск#МЧС#Самолет#Происшествие#Эмилия Губарева#Аварийная посадка
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