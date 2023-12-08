Услышали взрывы: в СКР раскрыли причины аварийной посадки самолета S7 в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Причиной возгорания в двигателях аварийно севшего в Новосибирске самолета стал помпаж, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
Ранее экстренная посадка была выполнена самолетом авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Новосибирска Толмачево из-за возгорания в двигателях. Один из пассажиров описал, что во время разгона перед взлетом слышались взрывы, после чего из турбин вырвался огонь. Сотрудники аэропорта также увидели пламя, когда самолет находился в воздухе.
Экипаж успешно осуществил посадку, и в аэропорту самолета ожидали экстренные службы и технические специалисты. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в безопасности.