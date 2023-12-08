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Рейс выполняла авиакомпания S7

Услышали взрывы: в СКР раскрыли причины аварийной посадки самолета S7 в Новосибирске

8 декабря 2023, 04:47
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Рейс выполняла авиакомпания S7

В СКР назвали причину экстренной посадки самолета в Новосибирске

Предварительную причину аварийной посадки рейса Новосибирск-Москва назвали следователи. Возгорание на судне могло произойти из-за помпажа.

Причиной возгорания в двигателях аварийно севшего в Новосибирске самолета стал помпаж, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Ранее экстренная посадка была выполнена самолетом авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Новосибирска Толмачево из-за возгорания в двигателях. Один из пассажиров описал, что во время разгона перед взлетом слышались взрывы, после чего из турбин вырвался огонь. Сотрудники аэропорта также увидели пламя, когда самолет находился в воздухе.

Экипаж успешно осуществил посадку, и в аэропорту самолета ожидали экстренные службы и технические специалисты. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в безопасности.

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