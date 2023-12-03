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Вылет задержался

Самолет «Уральских авиалиний» из Хабаровска застрял в Новосибирске

3 декабря 2023, 09:59
Фото: atas.info
Вылет задержался
Самолет авиакомпании «Уральских авиалиний» застрял в Новосибирске из-за проблем с документами.

3 декабря в аэропорту Новосибирска задержался самолет компании «Уральские авиалинии». Его должны были дозаправить перед приземлением в аэропорту Толмачево.

Однако вылет задержали на несколько часов. Самолет следует из Хабаровска в Екатеринбург, сообщает РЕН-ТВ.

Один из пассажиров рассказал, что задержку объяснили проблемами с документами. При этом самолет издавал странные звуки, и механизация работала с трудом. Пассажиры все это время находились в салоне, а затем их отправили в здание аэропорта.

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#Новосибирск#Толмачево#Самолет#Аэропорт Толмачево#Эмилия Губарева
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