Самолет «Уральских авиалиний» из Хабаровска застрял в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:01
3 декабря в аэропорту Новосибирска задержался самолет компании «Уральские авиалинии». Его должны были дозаправить перед приземлением в аэропорту Толмачево.
Однако вылет задержали на несколько часов. Самолет следует из Хабаровска в Екатеринбург, сообщает РЕН-ТВ.
Один из пассажиров рассказал, что задержку объяснили проблемами с документами. При этом самолет издавал странные звуки, и механизация работала с трудом. Пассажиры все это время находились в салоне, а затем их отправили в здание аэропорта.