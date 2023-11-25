Самолет из Новосибирска совершил экстренную посадку в Челябинске

В субботу, 25 ноября, самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс № 472 по маршруту Новосибирск-Сочи, вынужден был экстренно приземлиться в аэропорту Курчатов города Челябинска. По информации Уральской транспортной прокуратуры, незапланированная посадка связана с тем, что одному из пассажиров потребовалась срочная помощь врачей.