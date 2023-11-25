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Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:05

Вместо черноморского курорта пассажиры пока находятся на Урале

Самолет из Новосибирска совершил экстренную посадку в Челябинске

25 ноября 2023, 07:03
Фото: cekport.ru
Вместо черноморского курорта пассажиры пока находятся на Урале

Рейс Новосибирск-Сочи экстренно посадили в Челябинске

Причиной незапланированного приземления стало плохое самочувствие одного из пассажиров

В субботу, 25 ноября, самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс № 472 по маршруту Новосибирск-Сочи, вынужден был экстренно приземлиться в аэропорту Курчатов города Челябинска. По информации Уральской транспортной прокуратуры, незапланированная посадка связана с тем, что одному из пассажиров потребовалась срочная помощь врачей.

Вылет лайнера по маршруту запланирован на 19 часов местного времени, добавили в ведомстве. До этого времени всех пассажиров разместили в гостиницах.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Экстренная посадка#Челябинск
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