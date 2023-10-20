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Самолет из Москвы экстренно приземлился в Новосибирске из-за отказа двигателя

Самолет из Москвы экстренно приземлился в Новосибирске из-за отказа двигателя

20 октября 2023, 03:01
Фото: atas.info
Борт из Москвы до Томска был вынужден сесть в новосибирском аэропорту, о чем сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел утром 20 октября. По предварительным данным, экипаж воздушного судна «Боинг-738» авиакомпании «Сибирь» совершил посадку в аэропорту Новосибирска из-за некорректной работы одной силовой установки — отказал двигатель.

На борту находились 165 пассажиров. Никакой опасности им не угрожало. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Прокуратура проводит проверку.

Известно, что пассажиры находятся в аэропорту Новосибирска, к месту назначения их направят резервным бортом авиакомпании «Сибирь».

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