Самолет из Москвы экстренно приземлился в Новосибирске из-за отказа двигателя

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:06
Инцидент произошел утром 20 октября. По предварительным данным, экипаж воздушного судна «Боинг-738» авиакомпании «Сибирь» совершил посадку в аэропорту Новосибирска из-за некорректной работы одной силовой установки — отказал двигатель.
На борту находились 165 пассажиров. Никакой опасности им не угрожало. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Прокуратура проводит проверку.
Известно, что пассажиры находятся в аэропорту Новосибирска, к месту назначения их направят резервным бортом авиакомпании «Сибирь».