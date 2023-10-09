Расшифрован диалог пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском

Posted Сегодня, 20:27
Published Сегодня, 20:27
Modified Сегодня, 20:29
Updated Сегодня, 20:29
Расшифровка состоит из пяти частей, начиная с момента сигнала о низком уровне гидрожидкости. Пилоты общались между собой на нервах и часто нецензурно. Сначала они сообщили о потере гидравлики, а затем и о серьезной нехватке топлива. В последней части расшифровки говорится, что у самолета было недостаточно топлива для совершения посадки в Новосибирске, и перед экстренным приземлением в поле его оставалось совсем немного.
Приводим один из фрагментов диалога:
«02:36 UTC
ВП: Топлива не хватает.
КВС: Ну ничего, нормально, давай. Ты возьми себя в руки.
КВС: Ну, где-то вон туда, наверное. Вон туда вон.
ДЧЭ: Топлива на 11 минут.
УВД: Вас понял.
КВС: Да вон туда.
ВП: Нам не хватит, будем туда садиться, да?
КВС: Ну, видимо, вот сюда куда-то.
ДЧЭ: Нам не хватит до Новосибирска.
УВД: Какое решение у вас?
ДЧЭ: Будем искать площадку.
УВД: Вас понял.
ВП: 300 кг у нас, куда?
ДЧЭ: Снижаемся.
УВД: Снижайтесь до эшелона 100.
ДЧЭ: Снижаемся до эшелона 100.
УВД: Ребят, удачи вам».
Напомним, 12 сентября Airbus A320, выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. На борту было 159 пассажиров, в том числе дети. Никто из них и экипажа не пострадал. Пассажирам выплатили компенсацию.