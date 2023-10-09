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Расшифрован диалог пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском

Расшифрован диалог пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском

9 октября 2023, 20:27
Фото: UralAirlines_Official/Telegram
Перед экстренной посадкой авиалайнера в пшеничное поле пилоты «Уральских авиалиний» обсуждали дефицит топлива, следует из опубликованной на ТГ-канале Авиаторщина расшифровки их разговора.

Расшифровка состоит из пяти частей, начиная с момента сигнала о низком уровне гидрожидкости. Пилоты общались между собой на нервах и часто нецензурно. Сначала они сообщили о потере гидравлики, а затем и о серьезной нехватке топлива. В последней части расшифровки говорится, что у самолета было недостаточно топлива для совершения посадки в Новосибирске, и перед экстренным приземлением в поле его оставалось совсем немного.

Приводим один из фрагментов диалога:

«02:36 UTC

ВП: Топлива не хватает.

КВС: Ну ничего, нормально, давай. Ты возьми себя в руки.

КВС: Ну, где-то вон туда, наверное. Вон туда вон.

ДЧЭ: Топлива на 11 минут.

УВД: Вас понял.

КВС: Да вон туда.

ВП: Нам не хватит, будем туда садиться, да?

КВС: Ну, видимо, вот сюда куда-то.

ДЧЭ: Нам не хватит до Новосибирска.

УВД: Какое решение у вас?

ДЧЭ: Будем искать площадку.

УВД: Вас понял.

ВП: 300 кг у нас, куда?

ДЧЭ: Снижаемся.

УВД: Снижайтесь до эшелона 100.

ДЧЭ: Снижаемся до эшелона 100.

УВД: Ребят, удачи вам».

Напомним, 12 сентября Airbus A320, выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. На борту было 159 пассажиров, в том числе дети. Никто из них и экипажа не пострадал. Пассажирам выплатили компенсацию.

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#Происшествия#Новосибирск#Компенсация#Экстренная посадка#Пассажиры#Елена Земскова#Аварийная посадка#Поле#Уральские авиалинии#Гидрожидкость#Нехватка топлива
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