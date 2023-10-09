Расшифрован диалог пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском

Расшифровка состоит из пяти частей, начиная с момента сигнала о низком уровне гидрожидкости. Пилоты общались между собой на нервах и часто нецензурно. Сначала они сообщили о потере гидравлики, а затем и о серьезной нехватке топлива. В последней части расшифровки говорится, что у самолета было недостаточно топлива для совершения посадки в Новосибирске, и перед экстренным приземлением в поле его оставалось совсем немного.