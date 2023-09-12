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Самолет, выполнявший рейс Сочи - Омск, сел в поле под Новосибирском 12 сентября.

Что известно о самолете, который выполнял рейс Сочи — Омск и экстренно сел в поле

12 сентября 2023, 07:02
Фото: flaitradar24
Самолет, выполнявший рейс Сочи - Омск, сел в поле под Новосибирском 12 сентября.
Рейс U6-1383 «Уральских авиалиний» из Сочи в Омск утром 12 сентября выполнял узкофюзеляжный самолет A320-214, предназначенный для авиалиний малой и средней протяженности. Что еще известно об этом воздушном судне — в материале Атас.инфо

Самолет A320-214 был разработан европейским консорциумом «Airbus S.A.S». Бортовой номер воздушного судна RA-73805. Самолет начал летать 19 лет назад — первый полет на нем был совершен 2 февраля 2004 года. До 2011 года на самолете выполняла рейсы авиакомпания Air Arabia, затем с 2011 года — Air Arabia Maroc.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» использует самолет уже 10 лет с 2013 года. Сертификат летной годности был выдан 28 ноября 2022 года и действителен по 31 декабря 2024 года.

На сайте russianplanes.net о самолете с бортовым номером RA-73805 размещена информация: попал в аварию (поврежден, без жертв). Также на сайте размещено уточнение: 12 сентября 2023 борт выполнял рейс U6-1383 Адлер-Омск.

По данным сайта russianplanes.net незадолго до посадки в Омске у самолета отказала одна из гидросистем. Экипаж принял решение направить воздушное судно в аэропорт Толмачево в Новосибирск, где более длинная взлетно-посадочная полоса. Но во время полета стало понятно, что топлива не хватит, чтобы долететь до Толмачево, и экипаж принял решение сесть на грунт недалеко от озера Убинское у села Каменки. Это примерно в 180 км. от Новосибирска.

Названа причина экстренной посадки самолета из Сочи в поле под Новосибирском
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