Что известно о самолете, который выполнял рейс Сочи — Омск и экстренно сел в поле

По данным сайта russianplanes.net незадолго до посадки в Омске у самолета отказала одна из гидросистем. Экипаж принял решение направить воздушное судно в аэропорт Толмачево в Новосибирск, где более длинная взлетно-посадочная полоса. Но во время полета стало понятно, что топлива не хватит, чтобы долететь до Толмачево, и экипаж принял решение сесть на грунт недалеко от озера Убинское у села Каменки. Это примерно в 180 км. от Новосибирска.