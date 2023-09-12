«Сказали ждать»: пассажиры приземлившегося под Новосибирском рейса рассказали о ЧП

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Пассажирка авиалайнера Airbus A320, принадлежащего «Уральским авиалиниям», рассказала подробности произошедшего инцидента в Убинском районе Новосибирской области. Видео с Марией, жительницей Омска, было опубликовано на странице в социальной сети депутата Константина Терещенко.
Напомним, ранее была представлена предварительная версия произошедшего: возможно, у самолета не сработали закрылки при посадке и гидросистема вышла из строя, что заставило командира борта приземлиться в поле. В то время на борту авиалайнера находилось 167 человек.