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Пассажиры после экстренной посадки ждали помощи в поле

«Сказали ждать»: пассажиры приземлившегося под Новосибирском рейса рассказали о ЧП

12 сентября 2023, 05:22
Фото: АСТ-54
Пассажиры после экстренной посадки ждали помощи в поле
Новосибирский депутат Константин Терещенко опубликовал видео, на котором одна из пассажирок Airbus A320 «Уральских авиалиний» рассказала об экстренной посадке самолёта.

Пассажирка авиалайнера Airbus A320, принадлежащего «Уральским авиалиниям», рассказала подробности произошедшего инцидента в Убинском районе Новосибирской области. Видео с Марией, жительницей Омска, было опубликовано на странице в социальной сети депутата Константина Терещенко.

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Напомним, ранее была представлена предварительная версия произошедшего: возможно, у самолета не сработали закрылки при посадке и гидросистема вышла из строя, что заставило командира борта приземлиться в поле. В то время на борту авиалайнера находилось 167 человек.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Убинский район#ЧП#Алина Гурицкая#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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