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Пассажиров спускали по трапу

Прокуратура начала проверку после посадки самолета в поле Новосибирской области

12 сентября 2023, 04:53
Фото: АСТ-54
Пассажиров спускали по трапу
В результате аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, прокуратура начала проверку произошедшего.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» недалеко от деревни Каменка в Убинском районе, в 180 км к западу от Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительным данным, утром 12 сентября при выполнении рейса из Сочи в Омск, самолет авиакомпании был вынужден сделать аварийную посадку на свободном участке земли в Убинском районе Новосибирской области.

В результате нештатной посадки на землю в Убинском районе, самолет оказался в поле. На борту находились 170 человек, включая 23 детей.

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#Происшествия#Новосибирская область#Прокуратура#Самолет#ЧП#Эмилия Губарева#Экстренная посадка#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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