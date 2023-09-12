Прокуратура начала проверку после посадки самолета в поле Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» недалеко от деревни Каменка в Убинском районе, в 180 км к западу от Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно предварительным данным, утром 12 сентября при выполнении рейса из Сочи в Омск, самолет авиакомпании был вынужден сделать аварийную посадку на свободном участке земли в Убинском районе Новосибирской области.
В результате нештатной посадки на землю в Убинском районе, самолет оказался в поле. На борту находились 170 человек, включая 23 детей.