Прокуратура начала проверку после посадки самолета в поле Новосибирской области

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» недалеко от деревни Каменка в Убинском районе, в 180 км к западу от Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.