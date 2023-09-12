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Судя по фото, у лайнера была проблема с двигателем

Место аварийной посадки самолета уточнили в Новосибирской области

12 сентября 2023, 04:22
Фото: t.me/bazabazon
Судя по фото, у лайнера была проблема с двигателем
В администрации Убинского района рассказали, где экстренно приземлился лайнер «Уральских авиалиний»

Самолет компании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку на пшеничном поле рядом с селом Каменка в Убинском районе Новосибирской области.

«Это небольшое село, от районного центра немногим больше 20 километров. Дорога туда нормальная, никаких проблем с вывозом людей не будет. Медики в ЦРБ готовы оказать помощь пассажирам, если она потребуется. Все наши экстренные службы задействованы сейчас», — прокомментировали Atas.info в администрации Убинского района.

В Новосибирской области утром 12 сентября самолёт, который летел из Сочи в Омск, неожиданно приземлился на открытом поле.

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#Происшествия#Новосибирская область#Самолет#ЧП#Экстренная посадка#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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