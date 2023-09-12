Место аварийной посадки самолета уточнили в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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Updated Сегодня, 04:24
Самолет компании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку на пшеничном поле рядом с селом Каменка в Убинском районе Новосибирской области.
«Это небольшое село, от районного центра немногим больше 20 километров. Дорога туда нормальная, никаких проблем с вывозом людей не будет. Медики в ЦРБ готовы оказать помощь пассажирам, если она потребуется. Все наши экстренные службы задействованы сейчас», — прокомментировали Atas.info в администрации Убинского района.
В Новосибирской области утром 12 сентября самолёт, который летел из Сочи в Омск, неожиданно приземлился на открытом поле.