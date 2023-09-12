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Самолет сел экстренно в поле

Губернатор поручил помочь пассажирам севшего в поле самолета под Новосибирском

12 сентября 2023, 04:19
Фото: Baza
Самолет сел экстренно в поле
Губернатор Андрей Травников поручил главе Убинского района помочь пассажирам севшего в поле самолета, который экстренно приземлился в сельской местности.

Глава Убинского района получил указание от губернатора Новосибирской области помочь пассажирам самолета, который совершил экстренную посадку в сельской местности.

По информации из телеграм-канала Андрея Травникова, происшествие произошло сегодня в 09:44. Самолет компании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, вынужденно сел на землю в сельской местности.

По предварительным данным, нет пострадавших, все пассажиры были эвакуированы, а пожар не был зафиксирован.

Опубликованы первые фото севшего в поле самолета в Новосибирской области
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#Самолет#ЧП#Эмилия Губарева#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.#Поручение
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