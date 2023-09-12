Губернатор поручил помочь пассажирам севшего в поле самолета под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Глава Убинского района получил указание от губернатора Новосибирской области помочь пассажирам самолета, который совершил экстренную посадку в сельской местности.
По информации из телеграм-канала Андрея Травникова, происшествие произошло сегодня в 09:44. Самолет компании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, вынужденно сел на землю в сельской местности.
По предварительным данным, нет пострадавших, все пассажиры были эвакуированы, а пожар не был зафиксирован.