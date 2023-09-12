Опубликованы первые фото севшего в поле самолета в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Утром 12 сентября в Новосибирской области произошла авария самолета компании «Уральские авиалинии». В результате экстренной посадки на землю в сельской местности, в Убинском районе, самолет оказался в поле.
Фотографии этого инцидента были опубликованы в Telegram-канале Baza.
Самолет выполнял рейс из Сочи в Омск и на борту находились 170 человек, включая 23 ребенка.
По предварительной информации, никто не пострадал — все пассажиры были эвакуированы. Также не было замечено возгорания.