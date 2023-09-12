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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Самолет сел в поле

Опубликованы первые фото севшего в поле самолета в Новосибирской области

12 сентября 2023, 04:02
Фото: Baza
Самолет сел в поле
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском: на борту находились 170 человек, пострадавших нет.

Утром 12 сентября в Новосибирской области произошла авария самолета компании «Уральские авиалинии». В результате экстренной посадки на землю в сельской местности, в Убинском районе, самолет оказался в поле.

Фотографии этого инцидента были опубликованы в Telegram-канале Baza.

Фото: Baza

Самолет выполнял рейс из Сочи в Омск и на борту находились 170 человек, включая 23 ребенка.

По предварительной информации, никто не пострадал — все пассажиры были эвакуированы. Также не было замечено возгорания.

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