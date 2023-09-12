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Пострадавших нет

Самолет из Сочи экстренно приземлился в поле Новосибирской области — что произошло

12 сентября 2023, 03:38
Пострадавших нет

Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Новосибирской области

Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском из-за технической неисправности: на борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа, причины и обстоятельства происшествия выясняются.

В Новосибирской области произошла аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний», который следовал из Сочи в Омск. Как стало известно от транспортной прокуратуры, у судна возникли проблемы с техникой, и самолет вынужденно приземлился в поле в районе деревни Каменка в Убинском районе.

На борту находились 159 пассажиров, включая 23 ребенка, а также шесть членов экипажа. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Как уточнили в МЧС, инцидент произошел 12 сентября в 09:44 с самолетом Airbus A320. По предварительным данным, среди 159 пассажиров и 23 членов экипажа пострадавших нет.
К месту приземления направлены оперативная и аэромобильная группы Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет. К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов для доставки людей в пункт временного размещения. Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Самолет#ЧП#Эмилия Губарева#Пассажиры#Экипаж#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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