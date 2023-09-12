Самолет из Сочи экстренно приземлился в поле Новосибирской области — что произошло

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
В Новосибирской области произошла аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний», который следовал из Сочи в Омск. Как стало известно от транспортной прокуратуры, у судна возникли проблемы с техникой, и самолет вынужденно приземлился в поле в районе деревни Каменка в Убинском районе.
На борту находились 159 пассажиров, включая 23 ребенка, а также шесть членов экипажа. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Как уточнили в МЧС, инцидент произошел 12 сентября в 09:44 с самолетом Airbus A320. По предварительным данным, среди 159 пассажиров и 23 членов экипажа пострадавших нет.
К месту приземления направлены оперативная и аэромобильная группы Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет. К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов для доставки людей в пункт временного размещения. Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры.