Самолет из Сочи экстренно приземлился в поле Новосибирской области — что произошло

В Новосибирской области произошла аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний», который следовал из Сочи в Омск. Как стало известно от транспортной прокуратуры, у судна возникли проблемы с техникой, и самолет вынужденно приземлился в поле в районе деревни Каменка в Убинском районе.