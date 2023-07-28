Фотограф из Новосибирска Поляков сделал красивые кадры самолетов на фоне луны

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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Фотограф Алексей Поляков из Новосибирска запечатлел самолеты, которые пролетали перед луной. Он опубликовал эти красивые фотографии на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Поляков сделал снимки вечером 26 июля возле Заельцовского парка. Так как солнце еще не зашло, луна была видна нечетко, но отлично контрастировала с самолетами.
«Некоторые пролетели рядом с Луной, некоторые её пересекли. Я считаю, съёмка вышла замечательная», — поделился фотограф с «МК в Новосибирске».