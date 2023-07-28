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Фотограф из Новосибирска Поляков сделал красивые кадры самолетов на фоне луны

28 июля 2023, 01:20
Фото: 1MI
Самолеты сфотографировал Поляков
Фотограф Алексей Поляков запечатлел самолеты на фоне Луны возле Заельцовского парка вечером 26 июля.

Фотограф Алексей Поляков из Новосибирска запечатлел самолеты, которые пролетали перед луной. Он опубликовал эти красивые фотографии на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Поляков сделал снимки вечером 26 июля возле Заельцовского парка. Так как солнце еще не зашло, луна была видна нечетко, но отлично контрастировала с самолетами.

«Некоторые пролетели рядом с Луной, некоторые её пересекли. Я считаю, съёмка вышла замечательная», — поделился фотограф с «МК в Новосибирске».
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Фотография#Фото#Самолет#Фотограф#Небо
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