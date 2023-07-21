На фотографии запечатлен обычный зимородок. Эта птица отличается от среднероссийских видов. Красавцы эти живут, гнездятся и отправляют своих птенцов в полет вдоль берегов водоемов всё лето, а зимой улетают в Индию, Китай и Таиланд, сообщил Алексей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».