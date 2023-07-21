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Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков запечатлел птиц-зимородков

21 июля 2023, 01:56
Фото: pxhere.com
Зимородок живет скрытно
Фотограф Алексей Поляков из Новосибирска запечатлел ярких «сибирских попугаев» — зимородков.

Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков не только снимает далекие звезды, так как он астрофотограф, но и птиц зимородков. Их яркий окрас делает их похожими на «сибирских попугаев».

Фото: Алексей Поляков/ВК

На фотографии запечатлен обычный зимородок. Эта птица отличается от среднероссийских видов. Красавцы эти живут, гнездятся и отправляют своих птенцов в полет вдоль берегов водоемов всё лето, а зимой улетают в Индию, Китай и Таиланд, сообщил Алексей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам фотографа, особая птица имеет и особый образ жизни. Зимородки не строят гнезда, а роют норы. Они также не прочь погрузиться в воду с головой в поисках рыбы.

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