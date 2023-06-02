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В Новосибирске фотограф делает кринжовые съемки на свадьбах

2 июня 2023, 03:33
Фото: Авито
Фотограф делает смешные съемки
Свадебную съемку с юмором предлагает сделать фотограф из Новосибирска: фото с голубем, невеста на руке и другие кринжовые снимки. Объявление об этом размещено на одном из бесплатных сайтов в Интернете.

В Новосибирске есть свадебный фотограф, который предлагает необычные услуги. Он приходит на мероприятие и делает кринжовую фотосъемку для молодоженов. Благодаря ему пара сможет получить уникальные и забавные кадры. Фотограф гарантирует нелепые снимки: муж-голубь, маленький человек на руке или кадры из Парижа. Также, за дополнительную плату он готов подраться на камеру.

Цена за услугу начинается от 2,5 тысяч рублей. Фотограф легко доберется на мероприятие, так как он находится рядом со станциями метро «Площадь Ленина», «Красный проспект» и «Сибирская». В качестве бонуса, профессионал может использовать как собственное оборудование, так и перед вами ваш телефон.

Но что же такое «кринж»? Это модное сокращение слова «кринжовый», оно обозначает чувство стыда за поступки другого человека. Так что если вы хотите улыбаться и вспоминать свадебную фотосессию с чувством юмора, то скорее всего кринжовая фотосъёмка идеально подойдет для вас!

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#Эмилия Губарева#Фото#Фотография#Свадьба#Новосибирск#Общество
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