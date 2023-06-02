В Новосибирске фотограф делает кринжовые съемки на свадьбах

Цена за услугу начинается от 2,5 тысяч рублей. Фотограф легко доберется на мероприятие, так как он находится рядом со станциями метро «Площадь Ленина», «Красный проспект» и «Сибирская». В качестве бонуса, профессионал может использовать как собственное оборудование, так и перед вами ваш телефон.