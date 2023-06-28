Новосибирцы завалили соцсети фотографиями вымеобразных облаков

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
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Updated Сегодня, 01:19
Новосибирцы запечатлели на фотографиях облака, напоминающие форму женской груди. Это необычное природное явление было видно над городом вечером 27 июня.
Специалисты называют такие облака вымеобразными или мамматусами из-за особенной ячеистой структуры их основания.
В Сибири такие облака можно увидеть крайне редко, а чаще всего они встречаются в тропических широтах. Обычно они появляются перед ливнем или градом.