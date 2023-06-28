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Новосибирцы завалили соцсети фотографиями вымеобразных облаков

28 июня 2023, 01:17
Фото: ВК/АСТ-54
Облака мамматусы
Облака в форме женской груди были сняты на фото жителями Новосибирска, редкое природное явление, известное как вымеобразные облака или мамматусы, возникают перед ливнями и градом и чаще всего наблюдаются в тропических широтах.

Новосибирцы запечатлели на фотографиях облака, напоминающие форму женской груди. Это необычное природное явление было видно над городом вечером 27 июня.

Облака над Новосибирском Облака над Новосибирском
Облака над Новосибирском Облака над Новосибирском
Облака над Новосибирском
Фото: ВК/АСТ-54

Специалисты называют такие облака вымеобразными или мамматусами из-за особенной ячеистой структуры их основания.

Небо в НовосибирскеНебо в Новосибирске
Небо в Новосибирске
Фото: Телеграмм-канал Baranovmovie

В Сибири такие облака можно увидеть крайне редко, а чаще всего они встречаются в тропических широтах. Обычно они появляются перед ливнем или градом.

В Новосибирске начался сезон редких серебристых облаков летом 2023
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#Эмилия Губарева#Облака#Мамматусы#Природное явление#Общество#Город#Погода#Новосибирск
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