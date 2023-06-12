atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Изображение материала

В небе над Новосибирском жители заметили солнечное гало

12 июня 2023, 10:32
Фото: 1MI
Гало увидели новосибирцы
Новосибирцы заметили в небе редкое солнечное гало, опубликовав фото в соцсетях.

Жители Новосибирска обратили внимание на редкое солнечное явление — гало. Фотографии удивительного кольца были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «АСТ-54».

Круг яркого света окружал солнечный диск и был создан благодаря замерзшим кристаллам льда в перистых облаках, через которые преломляется свет.

Ранее жителей города поразила огромная молния, которая прогремела 7 июня, когда наружная температура достигала +35 градусов.

ГалоГало
Гало
Фото: АСТ-54
Мощная молния сожгла дом в селе Новосибирской области
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Погода#Солнце#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Блогерка из Кыштовки набрала миллионы подписчиков на деревенском кринже
9 июня 04:44
Из-за паводка на Алтае перекрыты дороги: Бия и Катунь вышли из берегов
10 июня 08:22
Жара возвращается в Новосибирск в конце длинных выходных
10 июня 02:30
«Не скрываю своего возмущения!» — Травников о баннере с бойцом СВО на куче мусора
Вчера, 03:17
Пьяный лихач за рулем уходил от преследования через детскую площадку
Вчера, 02:37
Рейтинг локальных вузов Сибирского региона 2023 — какие университеты вошли в топ
8 июня 08:56