В небе над Новосибирском жители заметили солнечное гало

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Жители Новосибирска обратили внимание на редкое солнечное явление — гало. Фотографии удивительного кольца были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «АСТ-54».
Круг яркого света окружал солнечный диск и был создан благодаря замерзшим кристаллам льда в перистых облаках, через которые преломляется свет.
Ранее жителей города поразила огромная молния, которая прогремела 7 июня, когда наружная температура достигала +35 градусов.