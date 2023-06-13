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В небе над Бердском сестра погибшего на СВО капитана Пака сфотографировала букву Z

13 июня 2023, 01:20
Фото: 1MI
Символ Z увидели в небе
Буква Z сформировалась в небе над Бердском Новосибирской области в День России.

Сестра погибшего на СВО капитана Дмитрия Пака, Наталья, увидела это явление и запечатлела его на фото. Снимок был опубликован в Telegram-канале «Армия добра». Кадр захватывает большую облаковую букву Z на фоне синего неба.

Местные жители считают это явление — знак высшей силы. Под фотографией в социальных сетях можно прочитать слова: «Небо родной Сибири ZA Россию».

Ранее буква Z уже появлялась в небе над Новосибирской областью, напоминая о символе «За победу». Некоторые люди верят, что такие явления имеют глубокий смысл.

Фото: Telegram-канал «Армия добра»
Опубликованы трогательные сообщения погибшего на СВО Дмитрия Пака из Бердска
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#Эмилия Губарева#Небо#Участник СВО#Погиб#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирская область#Бердск
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