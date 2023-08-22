Туман парализовал аэропорт в Новосибирске — самолеты не могут прилететь

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, 22 августа в Новосибирске ожидается облачность с прояснениями, без осадков, но с утренним туманом в некоторых местах. В других районах области также ожидаются туманы, небольшие дожди и грозы. Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с.