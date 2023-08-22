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Самолеты не могли приземлиться

Туман парализовал аэропорт в Новосибирске — самолеты не могут прилететь

22 августа 2023, 04:00
Фото: atas.info
Самолеты не могли приземлиться

В Новосибирске из-за тумана задерживается прилет более 10 самолетов

Из-за тумана в Новосибирске задерживается прилет более десятка самолетов, включая рейсы из Москвы, Сургута, Иркутска и Барнаула.

В Новосибирске задерживается прилет нескольких самолетов из-за плохой погоды. Причиной является туман, который снижает видимость до 100 метров. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Из-за этой ситуации задерживается вылет одного рейса в Новокузнецк, а также рейсы из Москвы, Сургута, Иркутска, Барнаула, Норильска, Санкт-Петербурга, Сочи и Красноярска. Кроме того, рейсы из и в Горно-Алтайск были отменены из-за неблагоприятных погодных условий в административном центре Республики Алтай.

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, 22 августа в Новосибирске ожидается облачность с прояснениями, без осадков, но с утренним туманом в некоторых местах. В других районах области также ожидаются туманы, небольшие дожди и грозы. Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с.

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#Эмилия Губарева#Туман#Транспорт#Погода#Рейсы#Аэропорт#Новосибирск
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