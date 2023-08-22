Безнадежное утро для пассажиров: туман обрушился на аэропорт Новосибирска

Синоптики Западно-Сибирского УГМС предупреждали о туманах в этот утренний день. В целом, погода в Новосибирске обещает быть спокойной без осадков, но с облачностью и временными прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от 22 до 24 градусов, а скорость ветра составит от 3 до 8 м/с.