Безнадежное утро для пассажиров: туман обрушился на аэропорт Новосибирска

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Утром 22 августа на Новосибирск опустился сильный туман, что привело к задержке нескольких рейсов. Данные онлайн-табло аэропорта Толмачево подтверждают это.
Из-за плохой видимости два рейса из Киргизии были перенаправлены в Барнаул. Также посадка задерживается для самолетов из Москвы, Якутска, Сургута и Иркутска. Видимость в городе составляет менее 100 метров.
Синоптики Западно-Сибирского УГМС предупреждали о туманах в этот утренний день. В целом, погода в Новосибирске обещает быть спокойной без осадков, но с облачностью и временными прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от 22 до 24 градусов, а скорость ветра составит от 3 до 8 м/с.