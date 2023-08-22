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Рейсы задерживаются

Безнадежное утро для пассажиров: туман обрушился на аэропорт Новосибирска

22 августа 2023, 01:35
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Рейсы задерживаются

В Новосибирске задержали несколько авиарейсов из-за сильного тумана 22 августа

В Новосибирске 22 августа из-за сильного тумана задержали несколько рейсов, так как видимость в городе составляет не более 100 метров.

Утром 22 августа на Новосибирск опустился сильный туман, что привело к задержке нескольких рейсов. Данные онлайн-табло аэропорта Толмачево подтверждают это.

Из-за плохой видимости два рейса из Киргизии были перенаправлены в Барнаул. Также посадка задерживается для самолетов из Москвы, Якутска, Сургута и Иркутска. Видимость в городе составляет менее 100 метров.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС предупреждали о туманах в этот утренний день. В целом, погода в Новосибирске обещает быть спокойной без осадков, но с облачностью и временными прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от 22 до 24 градусов, а скорость ветра составит от 3 до 8 м/с.

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#Эмилия Губарева#Туман#Рейсы#Аэропорт#Новосибирск#Общество#Город#Транспорт#Погода#Самолет
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