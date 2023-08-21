В Новосибирск вернется экстремальная жара до +32 градусов

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
«На смену холодному циклону идет теплый с Южного Урала через Казахстан. Потепление начнется с 22 августа. В этот день столбики термометра поднимутся до +27 градусов», — сообщил дежурный синоптик.
При этом в этот день ночью установится температура на отметке +13°C. Дождь не обещают, как и сильный ветер.
А вот 23 августа вероятны ливни с грозами. В то же время местами потеплеет до +26…+32 по Цельсию.
Аналогичная погода ожидается 24 августа. Воздух прогреется до +32°C днем.