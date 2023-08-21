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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Жара ожидается в Новосибирске

В Новосибирск вернется экстремальная жара до +32 градусов

21 августа 2023, 12:33
Фото: 1MI
Жара ожидается в Новосибирске
Аномально жаркие дни ожидаются в Новосибирске на этой неделе. Такую погоду прогнозируют синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
«На смену холодному циклону идет теплый с Южного Урала через Казахстан. Потепление начнется с 22 августа. В этот день столбики термометра поднимутся до +27 градусов», — сообщил дежурный синоптик.

При этом в этот день ночью установится температура на отметке +13°C. Дождь не обещают, как и сильный ветер.

А вот 23 августа вероятны ливни с грозами. В то же время местами потеплеет до +26…+32 по Цельсию.

Аналогичная погода ожидается 24 августа. Воздух прогреется до +32°C днем.

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#Алина Шефер#Погода на неделю#Жара#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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