Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Температура воздуха всю первую неделю августа обещает быть по-настоящему летней — средняя температура будет +27+29С, в среду 2 августа воздух прогреется до +30С, в отдельных районах Новосибирской области ожидается +32С.
Синоптики не прогнозируют сильных дождей в самом начале августа, но начиная с 6 августа в Новосибирск придут дожди, 8 и 9 августа ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха при этом снизится незначительно и будет держаться на уровне +21+23°С.
Прогноз погоды на август опубликовали в Новосибирске.