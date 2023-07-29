Синоптики не прогнозируют сильных дождей в самом начале августа, но начиная с 6 августа в Новосибирск придут дожди, 8 и 9 августа ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха при этом снизится незначительно и будет держаться на уровне +21+23°С.