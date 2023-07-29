atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Изображение материала

Август встретит Новосибирск аномальной жарой до +32°С

29 июля 2023, 04:32
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Фонтан в Центральном парке Новосибирска в жару пользуется популярностью.
Лето продолжается — в Новосибирске в начале августа температура снова поднимется выше 30°С на несколько дней.

Температура воздуха всю первую неделю августа обещает быть по-настоящему летней — средняя температура будет +27+29С, в среду 2 августа воздух прогреется до +30С, в отдельных районах Новосибирской области ожидается +32С.

Синоптики не прогнозируют сильных дождей в самом начале августа, но начиная с 6 августа в Новосибирск придут дожди, 8 и 9 августа ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха при этом снизится незначительно и будет держаться на уровне +21+23°С.

Прогноз погоды на 2 недели Прогноз погоды на 2 недели
Прогноз погоды на 2 недели
Фото: Gismeteo
Опубликован прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске
Узнать подробнее

Прогноз погоды на август опубликовали в Новосибирске.

Читайте также:
Жара до +35 °С, дожди и грозы — о чем предупреждает МЧС новосибирцевДикая жара до +39 °С накрыла Новосибирскую областьКак Новосибирск выдержал день самой аномальной жары — 10 знойных фото
#Ольга Храмушкина#Новосибирск#Новосибирская область#Погода на неделю#Жара#Аномальная жара в Новосибирске#Город#Погода
Подпишитесь
Кто из кандидатов в губернаторы готов прыгнуть с парашютом на авиашоу в Новосибирске
Вчера, 04:43
«Стрижей» не будет: названа окончательная программа авиашоу-2023 в Новосибирске
27 июля, 03:26
Руководителя аэродрома «Мочище» обвиняют в мошенничестве: за что пострадал Осокин
27 июля, 02:31
Шесть районов Новосибирска дышат опасным формальдегидом
Вчера, 03:37
Мать 10 детей из Новосибирска рассказала о расходах на подготовку к школе
Вчера, 01:13
Новосибирский инфекционист обвинила японские суши в распространении описторхоза
Вчера, 09:38