В Новосибирске 13 июля ожидается жаркая погода с ветром и грозами. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС. Температура воздуха поднимется до +34 °С, а в некоторых районах области может достигать +39 °С. В начале и в конце дня возможны кратковременные дожди и грозы на фоне высокой температуры. Синоптики предупреждают о переменной облачности и порывистом южном ветре до 14 м/с.