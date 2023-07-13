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В Новосибирске 13 июля ожидается жаркая погода с ветром и грозами. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС. Температура воздуха поднимется до +34 °С, а в некоторых районах области может достигать +39 °С. В начале и в конце дня возможны кратковременные дожди и грозы на фоне высокой температуры. Синоптики предупреждают о переменной облачности и порывистом южном ветре до 14 м/с.
По данным «Яндекс. Погоды», сегодня днем ожидается +33 °С, как и в пятницу. Ночью будет +21 °С.
Сайт world-weather обещает днем 13 июля +32 °С, ночью +21 °С. Ясно, без осадков. 13 июля будет аналогичная погода.
Эта жаркая погода может негативно сказаться на сельскохозяйственных посевах, которые уже пострадали от сильного солнца. Из-за этого в Новосибирской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Однако для отдыха на берегу Обского моря из-за теплой погоды появилась прекрасная возможность. Температура воды уже достигла +22,7 °С. Спасатели напоминают, что купаться следует только в разрешенных местах.