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Дикая жара до +39 °С накрыла Новосибирскую область

13 июля 2023, 01:46
Фото: 1MI
Еще жарче будет на на территории региона.

В Новосибирской области 13 июля ожидается жара до +39 °С

13 июля в Новосибирске прогнозируется высокая температура воздуха, грозы и переменная облачность.

В Новосибирске 13 июля ожидается жаркая погода с ветром и грозами. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС. Температура воздуха поднимется до +34 °С, а в некоторых районах области может достигать +39 °С. В начале и в конце дня возможны кратковременные дожди и грозы на фоне высокой температуры. Синоптики предупреждают о переменной облачности и порывистом южном ветре до 14 м/с.

По данным «Яндекс. Погоды», сегодня днем ожидается +33 °С, как и в пятницу. Ночью будет +21 °С.

Сайт world-weather обещает днем 13 июля +32 °С, ночью +21 °С. Ясно, без осадков. 13 июля будет аналогичная погода.

Эта жаркая погода может негативно сказаться на сельскохозяйственных посевах, которые уже пострадали от сильного солнца. Из-за этого в Новосибирской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Однако для отдыха на берегу Обского моря из-за теплой погоды появилась прекрасная возможность. Температура воды уже достигла +22,7 °С. Спасатели напоминают, что купаться следует только в разрешенных местах.

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