Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Сибиряки — народ устойчивый хоть к холоду, хоть к жаре. У новосибирцев есть свои рецепты, как выжить, когда температура воздуха выше +30°С. Прежде всего, это прохладительные напитки и вода с собой — всегда, когда жарко.
Также очень популярно становится мороженое — нет ни одного киоска, возле которого не было бы людей.
Минимум одежды — девиз девушек Новосибирска в жару, все стремятся получить как можно больше загара и витамина D, не выезжая из города. Доходит до того, что майки не отличить от лифа купальника.
И, конечно, купание в фонтане Центрального парка — национальная забава сибиряков.
Еще один способ пережить жару — как можно меньше двигаться, сидя на лавочке или на траве в тени. Или сесть на карусель, чтобы хотя бы на несколько минут почувствовать прохладный ветерок.
На время жары в Новосибирске ограничили проезд большегрузов — чтобы не повредить асфальт.