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Published Сегодня, 10:33

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Как Новосибирск выдержал день самой аномальной жары — 10 знойных фото

12 июля 2023, 10:33
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Фонтан в Центральном парке

В Новосибирске +30°С — смотрим, как горожане переживают жару

Новосибирск плавится от жары, столбики термометров выходят на нереальные отметки выше +30°С — смотрим, как новосибирцы спасаются в городе от жары.

Сибиряки — народ устойчивый хоть к холоду, хоть к жаре. У новосибирцев есть свои рецепты, как выжить, когда температура воздуха выше +30°С. Прежде всего, это прохладительные напитки и вода с собой — всегда, когда жарко.

Девушки в Центральном парке НовосибирскаДевушки в Центральном парке Новосибирска
ул. Мичурина в Новосибирскеул. Мичурина в Новосибирске
Девушки в Центральном парке Новосибирска
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Также очень популярно становится мороженое — нет ни одного киоска, возле которого не было бы людей.

Мороженое на Михайловской набережной.Мороженое на Михайловской набережной.
Девушки с мороженым в НовосибирскеДевушки с мороженым в Новосибирске
Мороженое на Михайловской набережной.
Фото: Ольга Храмушкинв / atas.info

Минимум одежды — девиз девушек Новосибирска в жару, все стремятся получить как можно больше загара и витамина D, не выезжая из города. Доходит до того, что майки не отличить от лифа купальника.

Улица Гоголя в Новосибирске летом.Улица Гоголя в Новосибирске летом.
Минимум одежды летом в жару предпочитают жительницы Новосибирска.Минимум одежды летом в жару предпочитают жительницы Новосибирска.
Улица Гоголя в Новосибирске летом.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

И, конечно, купание в фонтане Центрального парка — национальная забава сибиряков.

Еще один способ пережить жару — как можно меньше двигаться, сидя на лавочке или на траве в тени. Или сесть на карусель, чтобы хотя бы на несколько минут почувствовать прохладный ветерок.

Проезд фур ограничили в Новосибирской области из-за жары, чтобы не раздавить асфальт
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На время жары в Новосибирске ограничили проезд большегрузов — чтобы не повредить асфальт.

#Дети#Жара#Подростки#Аномальная жара в Новосибирске#Город#Погода#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина
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