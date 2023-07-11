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Синоптики назвали самый знойный день недели аномальной жары в Новосибирске — сообщаем

11 июля 2023, 08:29
Фото: Telegram-канал мэрии Новосибирска
Новосибирцев ждет аномальная жара

Стал известен самый знойный день в Новосибирске

Вторая половина недели в Новосибирске будет аномально жаркой. Горожанам стоит подготовиться к знойной погоде.
«По данным ФГБУ „Западно-Сибирское УГМС“, с 12 по 14 июля на территории города Новосибирска ожидается аномально жаркая погода с максимальной температурой выше +30 °С», — сообщается в Telegram-канале мэрии Новосибирска.

Уже 12 июля температура воздуха составит +31 -33 °С, осадков не ожидается. В четверг жара усилится до +34 -+36 °С, а в пятницу зной немного уменьшится до +32 — 34 °С. Ветер примет южное и юго-западное направление с порывами до девяти метров в секунду. В ночь на субботу прогнозируется гроза, которая немного уменьшит июльский зной.

В связи с аномальной жарой возможно возникновение природных пожаров, перебои с электроэнергией и несчастные случаи на воде. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

МЧС предупредило новосибирцев о жаре до +35 °С
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#Новосибирск#Погода#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Синоптики#Прогноз#Жара
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