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МЧС предупредило новосибирцев о жаре до +35 °С

10 июля 2023, 05:49
Фото: 1MI
В Новосибирске с 10 по 16 июля ожидается жаркая погода
В Новосибирске ожидается жаркая погода с температурой до +35 °С, из-за чего растет риск происшествий на воде. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве 10 июля 2023.

В ближайшую неделю в Новосибирске ожидается очень жаркая погода, температура воздуха может достигать +35 °С. В связи с этим возрастает опасность происшествий на воде, так как многие люди предпочитают отправиться купаться.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Константин Банников обратил внимание на то, что на прошлой неделе уже произошли 5 случаев гибели людей на воде, один из них был ребенок.

Сотрудники МЧС активно пресекают несанкционированные купания, устанавливают запрещающие знаки и проводят профилактические беседы с отдыхающими.

Напомним, ранее синоптики обещали жару до 41 °С в Новосибирской области на рабочей неделе. Самым жарким днем станет четверг.

Аномальная жара до +41 °С накроет Новосибирскую область на неделе в июле 2023
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#Эмилия Губарева#МЧС#Жара#Вода#Купание#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Общество#Город
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