Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:52
В ближайшую неделю в Новосибирске ожидается очень жаркая погода, температура воздуха может достигать +35 °С. В связи с этим возрастает опасность происшествий на воде, так как многие люди предпочитают отправиться купаться.
Заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Константин Банников обратил внимание на то, что на прошлой неделе уже произошли 5 случаев гибели людей на воде, один из них был ребенок.
Сотрудники МЧС активно пресекают несанкционированные купания, устанавливают запрещающие знаки и проводят профилактические беседы с отдыхающими.
Напомним, ранее синоптики обещали жару до 41 °С в Новосибирской области на рабочей неделе. Самым жарким днем станет четверг.