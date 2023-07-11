В этом рецепте алгоритм действий аналогичен предыдущем: филе отваривается до готовности в подсоленной воде (минут 30), после чего отправляется в холодильник для остывания. В этом время нарезаются овощи, яйца и шинкуется зелень. Когда курица остынет, ее также необходимо нарезать на небольшие кусочки. Далее блюдо надо немного посолить (около 0,5 чайной ложки), перемешать, добавить 2 стакана кефира, минеральную воду 1 стакан и ненадолго отправить в холодильник — достаточно получаса. Охлажденную окрошку еще раз перемешать и разложить по тарелкам. Минералка подойдет как газированная, так и без газа.