Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Для приготовления традиционного холодного супа, который очень нравится не только новосибирцам, но и жителям других регионов России, потребуется:
Перед приготовлением необходимо отварить картофель и яйца. Пока они стоят на плите нужно нарезать небольшими кубиками огурцы, колбасу и редис. Чтобы окрошка получилась более сочной, редис и огурцы можно натереть на терке и немного посолить. После этого кубиками нарезать готовые картофель и яйца, нашинковать зелень, посолить и поперчить по вкусу. Далее почти готовая окрошка заправляется сметаной или майонезом, заливается квасом или минеральной водой. Для любителей блюд с более насыщенным вкусом можно добавить немного уксуса.
Традиционная окрошка достаточно калорийна — колбаса, картофель, майонез не способствуют снижению веса. Поэтому делимся другим вариантов приготовления этого блюда, который поможет спастись от жары и не станет причиной набора лишних килограммов. Для этого вам потребуется:
В этом рецепте алгоритм действий аналогичен предыдущем: филе отваривается до готовности в подсоленной воде (минут 30), после чего отправляется в холодильник для остывания. В этом время нарезаются овощи, яйца и шинкуется зелень. Когда курица остынет, ее также необходимо нарезать на небольшие кусочки. Далее блюдо надо немного посолить (около 0,5 чайной ложки), перемешать, добавить 2 стакана кефира, минеральную воду 1 стакан и ненадолго отправить в холодильник — достаточно получаса. Охлажденную окрошку еще раз перемешать и разложить по тарелкам. Минералка подойдет как газированная, так и без газа.
Приятного аппетита!