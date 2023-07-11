atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Изображение материала

Окрошка по-быстрому: простой рецепт для города от хозяйки в Новосибирске

11 июля 2023, 06:11
Фото: Кристина Семенчук / 1MI
Много зелени и редиски - секретный рецепт вкусной окрошки
Новосибирск накрыла адская жара, а потому для многих встает вопрос: что приготовить вкусного, полезного и легкого для организма. Многие новосибирцы ответят: окрошку! Делимся простыми рецептами из доступных продуктов.

Окрошка: быстрый рецепт

Для приготовления традиционного холодного супа, который очень нравится не только новосибирцам, но и жителям других регионов России, потребуется:

  • колбаса (лучше вареная);
  • 3-4 средних картофелины;
  • 4-5 куриных яиц;
  • 4-6 штук редиса;
  • пучок зеленого лука и укропа;
  • 2-3 свежих огурца среднего размера;
  • майонез или сметана для заправки;
  • квас или минеральная вода.

Перед приготовлением необходимо отварить картофель и яйца. Пока они стоят на плите нужно нарезать небольшими кубиками огурцы, колбасу и редис. Чтобы окрошка получилась более сочной, редис и огурцы можно натереть на терке и немного посолить. После этого кубиками нарезать готовые картофель и яйца, нашинковать зелень, посолить и поперчить по вкусу. Далее почти готовая окрошка заправляется сметаной или майонезом, заливается квасом или минеральной водой. Для любителей блюд с более насыщенным вкусом можно добавить немного уксуса.

Аномальное лето-2023: что происходит с погодой и чего ждать дальше
Узнать подробнее

Диетический рецепт окрошки: ешь, наслаждайся и худей

Традиционная окрошка достаточно калорийна — колбаса, картофель, майонез не способствуют снижению веса. Поэтому делимся другим вариантов приготовления этого блюда, который поможет спастись от жары и не станет причиной набора лишних килограммов. Для этого вам потребуется:

  • вареное куриное филе — около 300 граммов (2 штуку);
  • свежий огурец — 3-4 штуки среднего размера;
  • редис — 5-6 штук;
  • зеленый лук и укроп (можно также добавить петрушку);
  • вареные яйца — 3-4 штуки;
  • кефир и минеральная вода для заправки.

В этом рецепте алгоритм действий аналогичен предыдущем: филе отваривается до готовности в подсоленной воде (минут 30), после чего отправляется в холодильник для остывания. В этом время нарезаются овощи, яйца и шинкуется зелень. Когда курица остынет, ее также необходимо нарезать на небольшие кусочки. Далее блюдо надо немного посолить (около 0,5 чайной ложки), перемешать, добавить 2 стакана кефира, минеральную воду 1 стакан и ненадолго отправить в холодильник — достаточно получаса. Охлажденную окрошку еще раз перемешать и разложить по тарелкам. Минералка подойдет как газированная, так и без газа.

Приятного аппетита!

Читайте также:
МЧС предупредило новосибирцев о жаре до +35 °САномальная жара до +41 °С накроет Новосибирскую область на неделе в июле 2023Жара из Туркмении захлестнет Новосибирск: ожидается до +37
#Жара#Еда#Окрошка#Рецепт#Традиции#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Умер вор в законе Антип: чем известен криминальный авторитет из Новосибирска
Вчера, 10:02
Аномальное лето-2023: что происходит с погодой и чего ждать дальше
Вчера, 09:55
Апокалипсис: туристка из Новосибирска рассказала о страшных последствиях ливня в Сочи
Сегодня, 01:21
Мама-малолетка: в Новосибирске четвероклассница родила ребенка в 11 лет
Сегодня, 04:46
В Новосибирске учителя школы № 82 массово уволились — в чем причина
Сегодня, 02:20
Рейтинг школ Новосибирска по итогам ЕГЭ-2023 — где больше всего 100-балльников
Сегодня, 05:58