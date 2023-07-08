Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Погодные эксперты прогнозируют новую волну жары в Новосибирской области. В ближайшие выходные ожидается дождливая погода, что снизит температуру, однако начиная со среды она снова начнет повышаться до аномальных значений. Такое изменение связано с приближением антициклона из Туркменистана и Каспийского моря.
В понедельник днем температура поднимется до +25…+27 градусов. Однако это еще не предел — в последующие дни недели будет еще теплее.
Поскольку циклон переместится на Восточную Сибирь, появится поле повышенного атмосферного давления в Новосибирской области. Осадков больше не ожидается, и температура значительно повысится. К середине недели она поднимется до +29…+34 градусов.
К концу недели температура может достичь +35 или даже +37 градусов. Синоптики уже готовятся объявить штормовое предупреждение на этот период, пишет издание НДН со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.