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Жара из Туркмении захлестнет Новосибирск: ожидается до +37

8 июля 2023, 04:27
Фото: 1MI
Синоптики готовятся объявить экстренное предупреждение
Жаркий воздух из районов Каспия начнет поступать в Новосибирскую область на следующей неделе

Погодные эксперты прогнозируют новую волну жары в Новосибирской области. В ближайшие выходные ожидается дождливая погода, что снизит температуру, однако начиная со среды она снова начнет повышаться до аномальных значений. Такое изменение связано с приближением антициклона из Туркменистана и Каспийского моря.

В понедельник днем температура поднимется до +25…+27 градусов. Однако это еще не предел — в последующие дни недели будет еще теплее.

Поскольку циклон переместится на Восточную Сибирь, появится поле повышенного атмосферного давления в Новосибирской области. Осадков больше не ожидается, и температура значительно повысится. К середине недели она поднимется до +29…+34 градусов.

К концу недели температура может достичь +35 или даже +37 градусов. Синоптики уже готовятся объявить штормовое предупреждение на этот период, пишет издание НДН со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.

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#Прогноз#Жара#Предупреждение#Погода#Новосибирск
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