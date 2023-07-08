Погодные эксперты прогнозируют новую волну жары в Новосибирской области. В ближайшие выходные ожидается дождливая погода, что снизит температуру, однако начиная со среды она снова начнет повышаться до аномальных значений. Такое изменение связано с приближением антициклона из Туркменистана и Каспийского моря.