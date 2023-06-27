Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Синоптики составили прогноз погоды в августе в Новосибирске: тепло будет чередоваться с длительными дождями. По данным онлайн-сервисов, в первых числах последнего летнего месяца температура поднимется до +25 °C.
Согласно данным «Гисметео», погода будет жаркой до +25 °C, а сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует чуть более прохладную — до +23 °C, с появлением дождей в середине августа.
Сервис «Ну и погода» сообщает о возможных осадках уже в начале августа, при этом температура воздуха будет достаточно высокой — до +25 °C, а иногда даже до +33 °C. Тем не менее, ночью в это время будет прохладно — около +7…+9 °C.