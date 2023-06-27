Сервис «Ну и погода» сообщает о возможных осадках уже в начале августа, при этом температура воздуха будет достаточно высокой — до +25 °C, а иногда даже до +33 °C. Тем не менее, ночью в это время будет прохладно — около +7…+9 °C.