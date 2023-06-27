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Опубликован прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске

27 июня 2023, 05:14
Фото: 1MI
Сильной жары не будет
В августе в Новосибирске ожидается жара до +33 градусов, а также затяжные ливни, особенно к середине месяца.

Синоптики составили прогноз погоды в августе в Новосибирске: тепло будет чередоваться с длительными дождями. По данным онлайн-сервисов, в первых числах последнего летнего месяца температура поднимется до +25 °C.

Согласно данным «Гисметео», погода будет жаркой до +25 °C, а сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует чуть более прохладную — до +23 °C, с появлением дождей в середине августа.

Сервис «Ну и погода» сообщает о возможных осадках уже в начале августа, при этом температура воздуха будет достаточно высокой — до +25 °C, а иногда даже до +33 °C. Тем не менее, ночью в это время будет прохладно — около +7…+9 °C.

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#Эмилия Губарева#Август#Жара#Ливни#Температура#Дождь#Осадки#Погода#Новосибирск
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