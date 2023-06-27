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Названы места в Новосибирской области, где растет земляника и полевая клубника

27 июня 2023, 02:28
Фото: 1MI
Ягодные места назвали новосибирцы

В Новосибирской области назвали урожайные места с земляникой и полевой клубникой

Сезон сбора земляники начался в Новосибирской области, горожане поделились урожайными местами.

В Новосибирской области уже начался сезон сбора земляники, которая радует своим свежим вкусом всех любителей ягод.

Пользователи ВК-группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» поделились списком урожайных мест с полевой клубникой. Среди них есть Вьюны, Колывань, Чик, Быково, Пичуги, Бурмистрово, Улыбино и Линёво.

Если же вы ищете землянику, то вам стоит отправиться в Караканский бор, Сузунский бор, Новолуговой или же Кудряши. Здесь можно насладиться ягодами и провести время с пользой для здоровья, говорят любители.

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#Эмилия Губарева#Земляника#Полевая клубника#Новосибирская область#Новосибирск#Общество
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