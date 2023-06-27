Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
В Новосибирской области уже начался сезон сбора земляники, которая радует своим свежим вкусом всех любителей ягод.
Пользователи ВК-группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» поделились списком урожайных мест с полевой клубникой. Среди них есть Вьюны, Колывань, Чик, Быково, Пичуги, Бурмистрово, Улыбино и Линёво.
Если же вы ищете землянику, то вам стоит отправиться в Караканский бор, Сузунский бор, Новолуговой или же Кудряши. Здесь можно насладиться ягодами и провести время с пользой для здоровья, говорят любители.