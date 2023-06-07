Резкое похолодание и ливни надвигаются на Новосибирскую область — новый прогноз

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
Согласно прогнозу Gismeteo, с 9 июня ожидаются осадки и похолодание до +21 ℃. По данным синоптиков, кратковременные дожди начнутся в регионе уже в среду, 7 июня. К пятнице, 9 июня, они должны усилиться, а на выходных ожидается еще более прохладная погода. В эти дни температура будет колебаться от +16 до +21 ℃, а количество осадков достигнет 16,4 мм. На следующей неделе прогнозируется чуть более теплая погода с температурой воздуха от +22 до +24 ℃.
Сервис «Яндекс. Погода» обещает кратковременный дождь 9 июня, а затем похолодает до +23 ℃. По сравнению с жарой под 40 ℃, которая мучает новосибирцев неделю, это резкое похолодание.
Сайт world-weather прогнозирует, что похолодание начнется с 9 июня, а самым холодным днем станет 11 июня, когда столбик термометра покажет +19 днем. Дожди будут 10 и 11 июня.