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Резкое похолодание и ливни надвигаются на Новосибирскую область — новый прогноз

7 июня 2023, 02:27
Фото: 1MI
Небольшие дожди придут в НСО

В Новосибирской области ожидается резкое похолодание и дожди

После аномальной жары грядет похолодание в Новосибирской области: изучаем прогноз синоптиков.

Согласно прогнозу Gismeteo, с 9 июня ожидаются осадки и похолодание до +21 ℃. По данным синоптиков, кратковременные дожди начнутся в регионе уже в среду, 7 июня. К пятнице, 9 июня, они должны усилиться, а на выходных ожидается еще более прохладная погода. В эти дни температура будет колебаться от +16 до +21 ℃, а количество осадков достигнет 16,4 мм. На следующей неделе прогнозируется чуть более теплая погода с температурой воздуха от +22 до +24 ℃.

Сервис «Яндекс. Погода» обещает кратковременный дождь 9 июня, а затем похолодает до +23 ℃. По сравнению с жарой под 40 ℃, которая мучает новосибирцев неделю, это резкое похолодание.

Сайт world-weather прогнозирует, что похолодание начнется с 9 июня, а самым холодным днем станет 11 июня, когда столбик термометра покажет +19 днем. Дожди будут 10 и 11 июня.

Названа дата завершения аномальной жары в Новосибирской области. Когда ждать дождей?
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#Эмилия Губарева#Погода#Погода на неделю#Дождь#Жара#Город#Новосибирская область#Новосибирск
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