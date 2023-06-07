Резкое похолодание и ливни надвигаются на Новосибирскую область — новый прогноз

Согласно прогнозу Gismeteo, с 9 июня ожидаются осадки и похолодание до +21 ℃. По данным синоптиков, кратковременные дожди начнутся в регионе уже в среду, 7 июня. К пятнице, 9 июня, они должны усилиться, а на выходных ожидается еще более прохладная погода. В эти дни температура будет колебаться от +16 до +21 ℃, а количество осадков достигнет 16,4 мм. На следующей неделе прогнозируется чуть более теплая погода с температурой воздуха от +22 до +24 ℃.