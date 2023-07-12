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Проезд фур ограничили в Новосибирской области из-за жары, чтобы не раздавить асфальт

12 июля 2023, 05:44
Фото: 1MI
В целях сохранения асфальта фурам запретили проезд
В летний период на территории Новосибирской области введены ограничения движения большегрузов по асфальтированным дорогам при температуре выше 32 градусов. Это сделано для того, чтобы сохранить состояние покрытия дорог, так как при жаре оно проваливается.

В Новосибирской области ТУАД напоминает, что в регионе сейчас действует ограничение на движение большегрузов. Это временное правило было введено в соответствии с приказом Минтранса региона и будет действовать до конца августа.

Конкретные условия ограничения таковы: транспортным средствам запрещается движение по дорогам регионального и муниципального значения с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры выше 32 градусов с 15 июня по 31 августа.

Однако, существует исключение: в указанный период с 22.00 до 10.00 часов транспорту с разрешенной осевой нагрузкой будет разрешен проезд.

Введение таких ограничений связано с необходимостью сохранить автомобильные дороги в хорошем состоянии и обеспечить их безопасность.

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