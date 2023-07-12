Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В Новосибирской области ТУАД напоминает, что в регионе сейчас действует ограничение на движение большегрузов. Это временное правило было введено в соответствии с приказом Минтранса региона и будет действовать до конца августа.
Конкретные условия ограничения таковы: транспортным средствам запрещается движение по дорогам регионального и муниципального значения с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры выше 32 градусов с 15 июня по 31 августа.
Однако, существует исключение: в указанный период с 22.00 до 10.00 часов транспорту с разрешенной осевой нагрузкой будет разрешен проезд.
Введение таких ограничений связано с необходимостью сохранить автомобильные дороги в хорошем состоянии и обеспечить их безопасность.