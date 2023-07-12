Аномальная жара может расплавить рельсы в Новосибирской области

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Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России предупредили о возможных неприятностях, которые могут произойти в ближайшие семь дней июля. Их прогноз гласит, что аномальная жара может привести к расплавлению рельсов в 4 регионах РФ.
По данным института, южные регионы Уральского федерального округа (УрФО), а также Оренбургская, Омская, Томская, Астраханская и Новосибирская области подвержены риску деформации железнодорожных рельсов из-за аномальной жары. В этих местах ожидается жаркая и сухая погода с температурой, превышающей среднегодовые климатические значения на 3 градуса.
Согласно информации на сайте ВНИИ ГОЧС МЧС России, в этих регионах возможны инциденты, связанные с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха и электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций. Кроме того, не исключается деформация железнодорожного полотна.