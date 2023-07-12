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Аномальная жара может расплавить рельсы в Новосибирской области

12 июля 2023, 03:50
Фото: 1MI
Аномальная жара может расплавить рельсы в 4 регионах РФ
Аномальная жара может привести к расплавлению рельсов в четырех регионах РФ, в том числе и в Новосибирской области, сообщают в МЧС России.

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России предупредили о возможных неприятностях, которые могут произойти в ближайшие семь дней июля. Их прогноз гласит, что аномальная жара может привести к расплавлению рельсов в 4 регионах РФ.

По данным института, южные регионы Уральского федерального округа (УрФО), а также Оренбургская, Омская, Томская, Астраханская и Новосибирская области подвержены риску деформации железнодорожных рельсов из-за аномальной жары. В этих местах ожидается жаркая и сухая погода с температурой, превышающей среднегодовые климатические значения на 3 градуса.

Согласно информации на сайте ВНИИ ГОЧС МЧС России, в этих регионах возможны инциденты, связанные с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха и электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций. Кроме того, не исключается деформация железнодорожного полотна.

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#Рельсы#Эмилия Губарева#МЧС России#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Город
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