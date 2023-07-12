Аномальная жара может расплавить рельсы в Новосибирской области

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России предупредили о возможных неприятностях, которые могут произойти в ближайшие семь дней июля. Их прогноз гласит, что аномальная жара может привести к расплавлению рельсов в 4 регионах РФ.