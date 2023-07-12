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В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за жары до +39 °С

12 июля 2023, 02:09
Фото: 1MI
Похолодание придет в регион только к концу недели
В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которая может привести к природным пожарам, несчастным случаям на воде и перегревам электрической инфраструктуры.

В Новосибирске в ближайшие дни ожидается очень жаркая погода. Синоптики Западно-Сибирского УГМС предупреждают о том, что температура может подняться до рекордных отметок — до +39 °С.

Местные власти предупреждают о возможных последствиях такой жары. Появляется риск возникновения природных пожаров и увеличение несчастных случаев на воде. Также есть риск перегрева трансформаторных подстанций и систем электроснабжения.

Помимо этого, в регионе ожидаются дожди и грозы, что ещё больше увеличит вероятность чрезвычайных ситуаций.

Однако к концу недели погода начнет постепенно прохлаждаться. К выходным в Новосибирске снова будет комфортное и приятное время.

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#Эмилия Губарева#Жара#Дожди#Грозы#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Город
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