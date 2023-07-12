В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за жары до +39 °С

Posted Сегодня, 02:09
Published Сегодня, 02:09
Modified Сегодня, 02:11
Updated Сегодня, 02:11
В Новосибирске в ближайшие дни ожидается очень жаркая погода. Синоптики Западно-Сибирского УГМС предупреждают о том, что температура может подняться до рекордных отметок — до +39 °С.
Местные власти предупреждают о возможных последствиях такой жары. Появляется риск возникновения природных пожаров и увеличение несчастных случаев на воде. Также есть риск перегрева трансформаторных подстанций и систем электроснабжения.
Помимо этого, в регионе ожидаются дожди и грозы, что ещё больше увеличит вероятность чрезвычайных ситуаций.
Однако к концу недели погода начнет постепенно прохлаждаться. К выходным в Новосибирске снова будет комфортное и приятное время.