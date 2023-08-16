В Новосибирск вернутся лето в конце рабочей недели

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
К концу рабочей недели, 17 августа, ожидается днем до +19°C, а ночью до +12. Ветер составит 9 м/с. Стоит прихватить с собой зонтик — не исключены кратковременные дожди.
«Идет высотный циклон с Красноярского края, который сбрасывает облачность на Новосибирскую область. Поэтому в ближайшие дни ожидается потепление, но аномальной жары уже не будет. Сохранится северо-западный ветер», — рассказал дежурный синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра.
В пятницу, 18 августа, воздух прогреется до +22 по Цельсию. К вечеру может немного похолодать. Ветер разгонится при этом до 8 м/с.
На выходных обещают аналогичную погоду. Даже не прогнозируют дожди. Вероятно, это будут последние теплые деньки уходящего лета. Остается ждать только «бабьего» осенью.