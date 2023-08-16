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Published Сегодня, 13:16

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Updated Сегодня, 13:18

Синоптики обещают возвращение лета к выходным в Новосибирске

В Новосибирск вернутся лето в конце рабочей недели

16 августа 2023, 13:16
Фото: 1MI
Синоптики обещают возвращение лета к выходным в Новосибирске
Синоптики обещают возвращение лета к выходным в Новосибирске. Дожди утихнут, придет потепление до +22 градусов.

К концу рабочей недели, 17 августа, ожидается днем до +19°C, а ночью до +12. Ветер составит 9 м/с. Стоит прихватить с собой зонтик — не исключены кратковременные дожди.

«Идет высотный циклон с Красноярского края, который сбрасывает облачность на Новосибирскую область. Поэтому в ближайшие дни ожидается потепление, но аномальной жары уже не будет. Сохранится северо-западный ветер», — рассказал дежурный синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра.

В пятницу, 18 августа, воздух прогреется до +22 по Цельсию. К вечеру может немного похолодать. Ветер разгонится при этом до 8 м/с.

На выходных обещают аналогичную погоду. Даже не прогнозируют дожди. Вероятно, это будут последние теплые деньки уходящего лета. Остается ждать только «бабьего» осенью.

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#Алина Шефер#Погода на неделю#Погода в выходные#Жара#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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