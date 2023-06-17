Жара возвращается в Новосибирск — что говорят синоптики

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Синоптики Западно-Сибирского УГМС сообщили, что температура днем будет стабильно высокой — от +25 ℃ до +30 ℃. Однако возможны небольшие ливни и грозы. По данным метеорологов, наиболее ощутимый подъем температуры запланирован на субботу, 17 июня.
В последующие дни погода будет менее устойчивой: будут кратковременные осадки и небольшое похолодание. Явление порывистого ветра, которое присутствует в регионе в течение нескольких дней, также продолжит сохраняться. Его максимальная скорость достигнет 18 метров в секунду. Также специалисты отметили, что в юго-восточной части Новосибирской области может быть до +33 ℃, в то время как в северо-западном направлении температурный показатель колеблется от +15 ℃ до +20 ℃.
А вот сервис «Яндекс. Погода» обещает тепло только 17 июня и 20, когда столбик термометра поднимется от 20 до 26 ℃. При этом всю следующую неделю в среднем будет +19 ℃. Пасмурно.