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Жара возвращается в Новосибирск — что говорят синоптики

17 июня 2023, 03:14
Фото: 1MI
Тепло будет в городе

В Новосибирскую область возвращается жара до +30 ℃

В Новосибирскую область на этих выходных 17 и 18 июня вернется жара, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС сообщили, что температура днем будет стабильно высокой — от +25 ℃ до +30 ℃. Однако возможны небольшие ливни и грозы. По данным метеорологов, наиболее ощутимый подъем температуры запланирован на субботу, 17 июня.

В последующие дни погода будет менее устойчивой: будут кратковременные осадки и небольшое похолодание. Явление порывистого ветра, которое присутствует в регионе в течение нескольких дней, также продолжит сохраняться. Его максимальная скорость достигнет 18 метров в секунду. Также специалисты отметили, что в юго-восточной части Новосибирской области может быть до +33 ℃, в то время как в северо-западном направлении температурный показатель колеблется от +15 ℃ до +20 ℃.

А вот сервис «Яндекс. Погода» обещает тепло только 17 июня и 20, когда столбик термометра поднимется от 20 до 26 ℃. При этом всю следующую неделю в среднем будет +19 ℃. Пасмурно.

Тепло снова накроет Новосибирск в выходные — прогноз погоды на 17 и 18 июня
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#Эмилия Губарева#Жара#Погода#Погода на неделю#Новосибирск#Новосибирская область
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