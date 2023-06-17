Жара возвращается в Новосибирск — что говорят синоптики

В последующие дни погода будет менее устойчивой: будут кратковременные осадки и небольшое похолодание. Явление порывистого ветра, которое присутствует в регионе в течение нескольких дней, также продолжит сохраняться. Его максимальная скорость достигнет 18 метров в секунду. Также специалисты отметили, что в юго-восточной части Новосибирской области может быть до +33 ℃, в то время как в северо-западном направлении температурный показатель колеблется от +15 ℃ до +20 ℃.