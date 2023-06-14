atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

Изображение материала

Как новосибирцы пережили самую холодную ночь лета 2023

14 июня 2023, 02:52
Фото: atas.info
Дачники переживали за свой урожай в такой холод

В Новосибирской области прошла самая холодная ночь с заморозками до -2℃

В Новосибирской области прошла самая холодная ночь в июне 2023. Две недели сибиряки терпели 40-градусную жару, а потом на смену ей пришли заморозки.

Синоптики предупреждали, что в регионе местами может похолодать до -2 ℃. В некоторых районах в ночь с 13 на 14 июня было -6…10 ℃, а вот по ощущениям и правда, как будто -2 ℃.

Осадков не было, хотя местами в отдаленных районах области гремела гроза. Больше всего холода боялись те, у кого есть огород. Конечно, урожай перемены погоды не любит совсем. А вот засуху уже переживает с трудом. Дожди обещают лишь кратковременные и ближе к выходным.

«Больше всего я боялась за помидоры, которые с трудом пережили жару, а теперь ночные холода. Утром посмотрела, все нормально, надеюсь дальше погода стабилизируется. И конечно же, мне как дачнику, хочется дождей», — рассказала Atas.info жительница Новосибирской области Алла Г.
«Ночью кое-где даже вода замерзла, а около 5-6 утра был иней повсюду. Часов в 8 небольшой туман, по ощущениям было очень холодно, даже печку топили на ночь», — поделилась сибирячка Надежда К.

По данным сайта gismeteo, в ближайшие дни в Новосибирской области ночная температура будет колебаться в районе +9…+13 ℃. Днем будет тепло: в районе +23…+27 ℃. Комфортная температура для сибиряков.

А вот сайт world-weather обещает ночную температуру в пределах +12…+15 ℃. При этом осадков почти не ожидается. А резко похолодает днем 20 числа — столбик термометра покажет +13 ℃.

Мощное вторжение заморозков в Новосибирской области — шокирующий прогноз в июне
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Новосибирском ураганный ливень после жары +39°С поломал деревьяНазвана дата начала астрономического лета 2023 в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Жара#Холод#Заморозки#Лето#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
Подпишитесь
Мощное вторжение заморозков в Новосибирской области — шокирующий прогноз в июне
Вчера, 01:58
Режим ЧС объявили на Алтае: паводковая ситуация продолжает ухудшаться
Вчера, 05:18
Школьники из Новосибирска атаковали сайт НИМРО из-за долгой проверки ЕГЭ
Сегодня, 01:45
Топ-10 блогеров-миллионников из Новосибирска: от безумных экспериментов до голых тел
Вчера, 10:42
Половина Ленинского района в Новосибирске осталась без горячей воды
12 июня 11:55
Рейтинг лучших вузов России-2023: смотрим места университетов из Новосибирска
Вчера, 05:55