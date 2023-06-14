Как новосибирцы пережили самую холодную ночь лета 2023

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:54
Синоптики предупреждали, что в регионе местами может похолодать до -2 ℃. В некоторых районах в ночь с 13 на 14 июня было -6…10 ℃, а вот по ощущениям и правда, как будто -2 ℃.
Осадков не было, хотя местами в отдаленных районах области гремела гроза. Больше всего холода боялись те, у кого есть огород. Конечно, урожай перемены погоды не любит совсем. А вот засуху уже переживает с трудом. Дожди обещают лишь кратковременные и ближе к выходным.
«Больше всего я боялась за помидоры, которые с трудом пережили жару, а теперь ночные холода. Утром посмотрела, все нормально, надеюсь дальше погода стабилизируется. И конечно же, мне как дачнику, хочется дождей», — рассказала Atas.info жительница Новосибирской области Алла Г.
«Ночью кое-где даже вода замерзла, а около 5-6 утра был иней повсюду. Часов в 8 небольшой туман, по ощущениям было очень холодно, даже печку топили на ночь», — поделилась сибирячка Надежда К.
По данным сайта gismeteo, в ближайшие дни в Новосибирской области ночная температура будет колебаться в районе +9…+13 ℃. Днем будет тепло: в районе +23…+27 ℃. Комфортная температура для сибиряков.
А вот сайт world-weather обещает ночную температуру в пределах +12…+15 ℃. При этом осадков почти не ожидается. А резко похолодает днем 20 числа — столбик термометра покажет +13 ℃.