Как новосибирцы пережили самую холодную ночь лета 2023

Осадков не было, хотя местами в отдаленных районах области гремела гроза. Больше всего холода боялись те, у кого есть огород. Конечно, урожай перемены погоды не любит совсем. А вот засуху уже переживает с трудом. Дожди обещают лишь кратковременные и ближе к выходным.