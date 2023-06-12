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Названа дата начала астрономического лета 2023 в Новосибирске

12 июня 2023, 13:12
Фото: 1MI
Самым продолжительным световым днем 2023 года в Новосибирске станет 22 июня.

Определена дата начала астрономического лета в Новосибирске — это 21 июня. Однако самым продолжительным световым днем станет следующий день, а именно 22 июня. Этой информацией поделился с НГС официальный представитель Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Согласно словам специалиста, 21 июня — наступит день летнего солнцестояния, являющийся особым моментом в астрономии. Мы знаем этот день как самый продолжительный день года.

Тем не менее, поскольку астрономическое явление произойдет к вечеру, то самым длинным световым днем окажется не 21 июня, а именно 22. Сообщается, что продолжительность светового дня 22 составит 17 часов 23 минуты и 8 секунд.

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#Эмилия Губарева#Лето#Погода#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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