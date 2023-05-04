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Лунную пыль увидят новосибирцы после полутеневого затмения 5 мая 2023

4 мая 2023, 07:41
Фото: 1MI
Затмение произойдет в ночь на 5 мая

Жители Новосибирска увидят лунную пыль после полутеневого затмения 5 мая 2023

Жители Новосибирска смогут увидеть полутеневое лунное затмение, которое продлится с 22:14 с 4 мая до 02:31 5 мая.

В 00:23 наступит пик затмения, когда диск Луны погрузится в тень Земли на 98%. В это время спутник, Земля и Солнце будут расположены примерно на одной линии.

Во время затмения яркость Луны уменьшится. Человеческому глазу больших изменений не увидеть.

Однако для учёных это событие представляет большой интерес, так как происходит изменение освещенности Луны и резкий перепад температуры лунного грунта, что вызовет кратковременные лунные явления, пишет «МК в Новосибирске».

Покрытая толстым слоем пыли поверхность Луны отличается от земной и опасна для человеческого здоровья, но пыль с Луны до поверхности Земли не долетает из-за отсутствия ветра.

Полутеневое лунное затмение в Новосибирске: что это и когда начнется?
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#Эмилия Губарева#Затмение#Солнечное затмение#Астрономическое явление#Общество#Город#Новосибирск
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