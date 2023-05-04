Лунную пыль увидят новосибирцы после полутеневого затмения 5 мая 2023

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
В 00:23 наступит пик затмения, когда диск Луны погрузится в тень Земли на 98%. В это время спутник, Земля и Солнце будут расположены примерно на одной линии.
Во время затмения яркость Луны уменьшится. Человеческому глазу больших изменений не увидеть.
Однако для учёных это событие представляет большой интерес, так как происходит изменение освещенности Луны и резкий перепад температуры лунного грунта, что вызовет кратковременные лунные явления, пишет «МК в Новосибирске».
Покрытая толстым слоем пыли поверхность Луны отличается от земной и опасна для человеческого здоровья, но пыль с Луны до поверхности Земли не долетает из-за отсутствия ветра.