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Полутеневое лунное затмение в Новосибирске: что это и когда начнется?

2 мая 2023, 01:43
Фото: 1MI
Затмение можно увидеть ночью

Новосибирцы увидят полутеневое лунное затмение 5 мая 2023 года

5 мая Луна будет затенена от Солнца тенью Земли. Затмение продлится более 4 часов. Об этом сообщает Московский планетарий.

5 мая ночью жители Новосибирска смогут увидеть полутеневое лунное затмение. Оно продлится более четырех часов, начало которого запланировано на 4 мая в 22:14 и закончится к 02:31 5 мая.

В отличие от полного затмения, при полутеневом Луна не окрашивается, а тускнеет, может принять коричневый цвет ближе к полуночи. Наиболее глубокое полутеневое затмение Луны следует ожидать только в сентябре 2042 года.

Для получения высококачественной фотографии затмения нужен объектив с фокусным расстоянием не менее 200 мм.

Напомним, что также можно наблюдать за 50 метеорами в час благодаря звездопаду эта-Акваридам или Майским Акваридам, пик которых придется на 5 и 6 мая, однако полная Луна может ухудшить видимость.

Новосибирцы смогут наблюдать пик звездопада эта-Аквариды в начале мая
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Полутеневое лунное затмение 5 мая 2023 — можно ли увидеть в Новосибирске?
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#Эмилия Губарева#Затмение#Общество#Город#Новосибирск
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