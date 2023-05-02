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5 мая ночью жители Новосибирска смогут увидеть полутеневое лунное затмение. Оно продлится более четырех часов, начало которого запланировано на 4 мая в 22:14 и закончится к 02:31 5 мая.
В отличие от полного затмения, при полутеневом Луна не окрашивается, а тускнеет, может принять коричневый цвет ближе к полуночи. Наиболее глубокое полутеневое затмение Луны следует ожидать только в сентябре 2042 года.
Для получения высококачественной фотографии затмения нужен объектив с фокусным расстоянием не менее 200 мм.
Напомним, что также можно наблюдать за 50 метеорами в час благодаря звездопаду эта-Акваридам или Майским Акваридам, пик которых придется на 5 и 6 мая, однако полная Луна может ухудшить видимость.