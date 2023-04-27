Новосибирцы смогут наблюдать пик звездопада эта-Аквариды в начале мая

Самый яркий пик метеорного потока Эта-Аквариды, происходящий от кометы Галлея, можно будет увидеть в небе над Новосибирском в ночь с 5 на 6 мая. Об этом говорится на сайте научного центра «Планетарий» при СГУГиТ.

Звездопад активен с 19 апреля по 28 мая, а интенсивность начнет расти примерно за неделю до максимума активности. Элементы этого потока быстры и не имеют огненных шаров. Радиант лежит в созвездии Водолея, которое появляется из-за горизонта ближе к утру в восточной части неба. Количество «падающих звезд» в час может достигнуть 40 во время максимума активности. Астрономы рекомендуют наблюдать за Эта-Акваридами за городом, где небо не засвечено уличными фонарями и фарами автомобилей. Событие ожидается многими любителями астрономии. Напомним, звездопад Эта-Аквариды в аналогичный период времени новосибирцы наблюдали в прошлом году. Звездопад Эта-Аквариды начался в небе над Новосибирском Узнать подробнее