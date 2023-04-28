Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
5 мая 2023 года жители Новосибирска смогут увидеть полутеневое лунное затмение. Несмотря на то, что явление сложно заметить невооруженным взглядом, потемнение края Луны можно будет разглядеть при хорошей погоде.
Ожидается, что затмение продлится 4 часа 17 минут - с 22:14 до 02:31 по новосибирскому времени. Пик затмения запланирован на 00:23. Наблюдать за астрономическим явлением можно будет из Африки, Океании, Азии, Восточной Европы, Греции и России.
В отличие от обычного лунного затмения Земля закрывает только частично лунный свет с помощью своей тени. И получается, что Луна проходит через полутень Земли.
Этим затмением "закроется" коридор затмений. Ранее, 20 апреля уже произошло гибридное или кольцеобразно-полное солнечное затмение, однако это явление невозможно было увидеть из Новосибирска.