Ожидается, что затмение продлится 4 часа 17 минут - с 22:14 до 02:31 по новосибирскому времени. Пик затмения запланирован на 00:23. Наблюдать за астрономическим явлением можно будет из Африки, Океании, Азии, Восточной Европы, Греции и России.